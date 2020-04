Gesundheit : Schweriner Kirche bietet Andachten zum Mitnehmen an

In Zeiten der Corona-Krise bietet eine Schweriner Kirche Andachten zum Mitnehmen an. 30 Andachten würden wöchentlich an eine Wäscheleine gehangen vor der Kirche, sagte Klaus Kuske, Pastor der Schweriner Paulsgemeinde, der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Jeder Interessierte könne sich einen Briefumschlag abnehmen, in dem eine Andacht enthalten sei.

Avatar_prignitzer von dpa

03. April 2020, 16:23 Uhr

Seit drei Wochen laufe die Aktion mit den Andachten. «Ich habe schon gehört, dass Leute vor der Tür standen und keine mehr gekriegt haben», berichtete Kuske. Die Kirche bietet nach eigenen Angaben einen Online-Gottesdienst an. Dort hätten zuletzt 600 Menschen teilgenommen, etwa zehnmal so viele wie bei einem Gottesdienst in der Kirche. Zuvor hatte die Schweriner Volkszeitung (Freitagsausgabe) darüber berichtet.