Feste : Schweriner Martensmarkt abgesagt

Der für November in Schwerin geplante Martensmarkt ist abgesagt worden. Die geltenden Corona-Abstands- und Hygieneregeln können bei dem Fest nicht eingehalten werden, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Ursprünglich war der Martensmarkt vom 6. bis 8. November geplant. Er beginnt demnach traditionell mit der Ankunft des Lübecker Martensmannes, der ein Fass Rotwein an die Besucher ausschenkt. Das Fest verbindet einen Brauch aus dem Mittelalter zwischen den Städten Lübeck und Schwerin.

Avatar_prignitzer von dpa

24. September 2020, 16:04 Uhr