Theater : Schweriner Theater: Gesellschafter dringen auf Streit-Ende

von dpa

20. Dezember 2018, 02:31 Uhr

Die Gesellschafter des Mecklenburgischen Staatstheaters in Schwerin dringen auf eine rasche Beilegung der Führungskrise am Haus. Dazu hatten sie in der Vorwoche von Generalintendant Lars Tietje ein Maßnahmenpaket zur Befriedung der Lage verlangt. Tietje will heute gemeinsam mit Vertretern des Betriebsrats die zur Verbesserung des Klimas vereinbarten Schritte erläutern. In mehreren Schreiben hatten Mitglieder verschiedener Sparten Vorwürfe gegen Tietje, der auch Geschäftsführer ist, erhoben. Kritik gab es unter anderem an Spielplangestaltung, Personalentscheidungen und fehlender Kommunikation.