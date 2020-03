Volleyball : Schweriner Volleyballerinnen wollen ins CEV-Cup-Halbfinale

Bundesliga-Tabellenführer SSC Palmberg Schwerin will auch international in der Erfolgsspur bleiben. Das in diesem Jahr noch ungeschlagene Team von Trainer Felix Koslowski geht am Dienstagabend in der heimischen Palmberg-Arena zuversichtlich in das Viertelfinal-Rückspiel im CEV-Cup gegen Asterix Avo Beveren. Das Hinspiel hatte der SSC beim belgischen Meister mit 3:1 gewonnen.

Avatar_prignitzer von dpa

03. März 2020, 01:52 Uhr

Der deutsche Volleyball-Rekordmeister hat die beiden ersten Hürden im laufenden Wettbewerb problemlos genommen. Gegen den niederländischen Titelträger Sliedrecht Sport und gegen den finnischen Erstligisten HPK Hämeenlinna gab es jeweils klare Siege. Sollten die Mecklenburgerinnen ins Halbfinale einziehen, treffen sie dort auf den Sieger des Duells zwischen Pokalverteidiger Busto Arsizio aus Italien und Dinamo Kasan aus Russland.