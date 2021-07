Volleyball : Schwerins Volleyballerinnen zum Saisonstart gegen Potsdam

Die Volleyball-Bundesliga der Frauen startet mit der Neuauflage des diesjährigen DVV-Pokalfinales zwischen dem SSC Palmberg Schwerin und dem SC Potsdam in die neue Saison.

Schwerin | Sport1 zeigt die Partie am 6. Oktober live im Free-TV, gab dazu am Montag die Volleyball-Bundesliga bekannt. Meister Dresdner SC gastiert demnach am ersten Spieltag beim VC Wiesbaden, Vizemeister Allianz MTV Stuttgart hat in der SCHARRena Schwarz-Weiß Erfurt zu Gast. Die Aufsteigerinnen des VC Neuwied 77 messen sich bei ihrem Debüt in der Bundesliga v...

