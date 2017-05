Unfälle : Schwerverletzte nach Unfall auf der A 19 bei Kavelstorf

Eine 56-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der A 19 an der Behelfsausfahrt Kavelstorf schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau am Montagmittag offenbar wegen überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke geprallt. Sie wurde mit schweren Verletzungen nach Rostock ins Krankenhaus gebracht. Die Ausfahrt musste wegen der Bergungsarbeiten kurzzeitig gesperrt werden.

Polizei PM

von dpa

erstellt am 29.Mai.2017 | 14:14 Uhr