Unfälle : Schwerverletzte nach zwei Unfällen auf Autobahn 24

Bei zwei Verkehrsunfällen auf der Autobahn A24 im Bereich Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind am Mittwoch ein Lastwagenfahrer lebensbedrohlich und ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der Lkw-Fahrer habe reanimiert werden müssen und sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden, teilte die Polizei mit. Die A24 war über Stunden voll gesperrt, am Nachmittag wurde sie in Fahrtrichtung Hamburg wieder freigegeben.

Avatar_prignitzer von dpa

13. Mai 2020, 16:25 Uhr

Zunächst war ein Auto am Vormittag zwischen Wittenburg und Hagenow in Fahrtrichtung Berlin aus zunächst ungeklärter Ursache mit einem Lastwagen kollidiert. Der Autofahrer wurde schwer verletzt und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Nur wenige Stunden später krachte es erneut. Diesmal fuhr zwei Kilometer vor der Abfahrt Wittenburg an einem Stauende ein Lastwagen auf einen anderen Lkw auf, wie die Polizei mitteilte. Einer der beiden Fahrer musste reanimiert werden und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des anderen Lkw blieb unverletzt.