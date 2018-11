Geschichte : Schwesig: 9. November ist besonderer Tag für Deutschland

In mehreren Orten Mecklenburg-Vorpommerns wird in diesen Tagen der Pogromnacht von 1938 gedacht. In den Stunden vom 9. zum 10. November brannten in Deutschland vor 80 Jahren jüdische Synagogen, wurden jüdische Geschäfte und Wohnungen verwüstet und Juden misshandelt oder getötet. In Schwerin veranstalten der Arbeitskreis «9. November 1938» mit der Jüdischen Gemeinde am heutigen Donnerstag eine Mahn- und Gedenkstunde nahe der wiederhergestellten Synagoge. Der Termin wurde wegen des Sabbats einen Tag vorgezogen. Zu dem Gedenken mit dem früheren Landesrabbiner William Wolff werden etwa 250 Menschen erwartet.

von dpa

08. November 2018, 15:27 Uhr

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat den 9. November als einen besonderen Tag in Deutschland bezeichnet. Er stehe für zwei der schönsten Ereignisse in der deutschen Geschichte, aber auch für die dunkelsten Stunden der Vergangenheit, sagte die Regierungschefin am Donnerstag in Schwerin. Sie verwies darauf, dass 1918 in Berlin die Republik ausgerufen wurde und 1989 die Mauer fiel. Am 9. November 1938 dagegen starteten die Nationalsozialisten mit der Pogromnacht einen systematischen Angriff auf die Juden. Die 1918 ausgerufene erste Demokratie in Deutschland sei zwar nach nur 13 Jahren gescheitert, zu ihren Errungenschaften zählten aber etwa das Frauenwahlrecht, die Verankerung von Grundrechten in der Verfassung und die Tarifpartnerschaft zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern.