Regierung : Schwesig als Regierungschefin nominiert

Der SPD-Vorstand und -Parteirat in Mecklenburg-Vorpommern hat Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig einstimmig als künftige Vorsitzende der Landes-SPD und Schweriner Regierungschefin nominiert. Das etwa 50-köpfige Gremium folgte damit am Mittwoch in Güstrow der Empfehlung des scheidenden Ministerpräsidenten Erwin Sellering. Dieser hatte am Dienstag wegen einer Krebserkrankung seinen Rückzug aus allen Ämtern bekanntgegeben.