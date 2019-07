Regierung : Schwesig auf Sommertour: erster Halt bei der Holzwirtschaft

Unmittelbar nach der Rückkehr aus ihrem Urlaub startet Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am heutigen Mittwoch ihre mehrtägige Sommertour. Sie wolle die terminärmere parlamentarische Sommerpause nutzen, um Firmen zu besuchen und mit Bürgern ins Gespräch zu kommen. «So kann ich sehen, wo es schon gut läuft und wo es noch Probleme gibt», sagte die Regierungschefin vor Beginn ihrer Tour.

von dpa

24. Juli 2019, 05:45 Uhr

Am ersten Tag steht die Holzwirtschaft im Mittelpunkt. So wird Schwesig am Mittwochmorgen das Forstamt Gädebehn (Landkreis Ludwigslust-Parchim) besuchen und später zwei Holzverarbeiter in Wismar. In der Hafenstadt sei das europaweit größte Holzcluster entstanden. In den dort ansässigen Firmen seien mehr als 4000 Menschen beschäftigt, die Branche somit von großer Bedeutung, machte Schwesig im Vorfeld ihrer Visite schon deutlich.

Am Donnerstag trifft sich die Ministerpräsidentin in der Seenplatte mit Landwirten und Vertretern des Bauervebandes, am Freitag ist sie in Vorpommern zu Gast. Die Sommertour wird in der kommenden Woche an drei weiteren Tagen fortgesetzt. Eine Station ist dabei Stettin, wo sich Schwesig zu Gesprächen mit dem Marschall der Woiwodschaft Westpommern, Olgierd Geblewicz, treffen wird.