Demonstrationen : Schwesig bei «Fridays for Future»-Demonstration

Erstmals hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Freitag in Schwerin eine «Fridays for Future»-Demonstration besucht, dabei aber keine Rede gehalten. Nach Angaben der Staatskanzlei hatte Schwesig angeboten zu sprechen. Dies sei von den Schülern jedoch abgelehnt worden. Während der Protestaktion suchte die Regierungschefin das Gespräch mit den Beteiligten, um sich über die Bewegung und deren Anliegen zu informieren.

von dpa

05. April 2019, 16:16 Uhr

Nach den Osterferien sollen Schüler in die Staatskanzlei eingeladen werden. Die Ministerpräsidentin wolle sie für eine Mitarbeit im Klimabeirat gewinnen, sagte ein Regierungssprecher. An der Protestaktion für mehr Umweltschutz nahmen nach Polizeiangaben rund 250 junge Leute teil. Die Demonstration in Schwerin fand im Gegensatz zu vielen derartigen Protesten nach Schulschluss statt. Die Bewegung «Fridays for Future» geht auf die Schwedin Greta Thunberg zurück, die mit dem «Schulstreik für das Klima» begonnen hatte.