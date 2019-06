Regierung : Schwesig besucht erneut Russland: Freundschaftsgruppe tagt

Das deutsch-russische Verhältnis gilt wegen der Krim-Annexion und der Moskauer Militärhilfe für die Separatisten in der Ostukraine als angespannt. Dennoch pflegt die Schweriner Regierungschefin Manuela Schwesig den Kontakt nach Russland. Kein Land hat sie öfter besucht.

von dpa

06. Juni 2019, 19:25 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern sucht engen Kontakt zu Russland, das wegen des fortwährenden Ukraine-Koflikts wirtschaftlich und politisch weiterhin isoliert ist. Ein halbes Jahr nach ihrem Besuch in Moskau ist Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstag nach St. Petersburg gereist. Während des viertägigen Besuches, bei dem sie von Energieminister Christian Pegel (SPD) und Wirtschaftsstaatssekretär Stephan Rudolph (CDU) begleitet wird, sollen nach Angaben der Staatskanzlei die freundschaftlichen Bande zur russischen Partnerregion Leningrader Gebiet enger geknüpft und Wirtschaftskontakte gepflegt werden.

Zusammen mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) werde Schwesig am Freitag in St. Petersburg am International Economic Forum teilnehmen. Außerdem seien Gespräche mit dem russischen Minister für Industrie und Handel, Denis Manturov, und dem Gouverneur des Leningrader Gebiets, Alexander Drosdenko, geplant.

Am Samstag soll es ein Treffen der deutsch-russischen Freundschaftsgruppen des Deutschen Bundesrats und des Russischen Föderationsrats geben. Nach mehreren Jahren Unterbrechung hatten sich beide Gruppen im Juli vorigen Jahres in Schwerin erstmals wieder getroffen. Die Kontakte waren laut Schwesig wegen der nationalen Spannungen zwischen Russland und Deutschland ausgesetzt worden. Schwesig ist auf deutscher Seite Vorsitzende der Freundschaftsgruppe.

Russland sei ein wichtiger Partner, sagte sie vor der Reise. «Ich bin fest davon überzeugt, dass wirtschaftliche Zusammenarbeit, gemeinsamer Austausch und kritischer Dialog der richtige Weg sind», begründete die Ministerpräsidentin ihr Bemühen um regelmäßige Kontakte. Im November 2018 hatten Russland und Mecklenburg-Vorpommern kurz nach dem dritten Russlandtag in Rostock in Moskau eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit verabredet. Dazu gehörten laut Schwesig die Bereiche Luftfahrt, Digitalisierung und Windenergie.