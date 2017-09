Regierung : Schwesig besucht Peene-Werft in Wolgast

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) besucht am Mittwoch (10.30 Uhr) die zur Lürssen-Gruppe gehörende Peene-Werft in Wolgast. Die Werft mit 300 Beschäftigten produziert Patrouillenboote für Saudi-Arabien - ein Auftrag, der beim früheren Bundeswirtschaftsminister und jetzigen Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) wegen der offensichtlichen Verstöße Saudi-Arabiens gegen Bürger- und Menschenrechte für Bedenken gesorgt hatte. Schwesig will sich zunächst in interner Runde mit der Geschäftsführung treffen. Danach steht ein Besuch der Ausbildungswerkstatt auf dem Programm.

von dpa

erstellt am 06.Sep.2017 | 06:18 Uhr