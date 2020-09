Finanzen : Schwesig: Bund entlastet Kommunen in MV um 70 Millionen Euro

Die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern werden vom Bund nach Worten von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) um etwa 70 Millionen Euro jährlich entlastet. Der Bund übernehme künftig bis zu 74 Prozent der Leistungen für Unterkunft und Heizung von Hartz-IV-Empfängern. «Das ist eine große und dauerhafte Entlastung der Kommunen, insbesondere in den ostdeutschen Ländern», sagte Schwesig am Freitag nach der Zustimmung des Bundesrates. «Sie müssen künftig einen deutlich geringeren Anteil an den Kosten der Unterkunft tragen und können diese Mittel für andere wichtige Aufgaben einsetzen.»

Avatar_prignitzer von dpa

18. September 2020, 12:06 Uhr