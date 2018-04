Kunst : Schwesig empfängt russischen Botschafter in MV

von dpa

20. April 2018, 06:54 Uhr

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) empfängt heute (13.00 Uhr) den russischen Botschafter in Deutschland, Sergej Netschajew, zum Antrittsbesuch in Mecklenburg-Vorpommern. Nach einem Gespräch in der Schweriner Staatskanzlei wollen die beiden gemeinsam in der Rostocker Kunsthalle eine Ausstellung des russischen Künstlers Alex Doll eröffnen. Schwesig hatte sich zuletzt für eine Wiederannäherung an Russland und einen schrittweisen Abbau der Sanktionen ausgesprochen. Infolge des Ukraine-Konflikts waren massive Handelsbeschränkungen verhängt worden.