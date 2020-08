Gesundheit : Schwesig fordert bundesweit einheitliche Quarantäneregeln

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat bundesweit einheitliche Quarantäneregeln und eine klare Teststrategie für Rückkehrer aus Risikoländern gefordert. «Wir haben bei uns in Mecklenburg-Vorpommern geregelt, dass alle, die sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben, verpflichtend in Quarantäne müssen», sagte Schwesig dem «Nordkurier» (Montag).

23. August 2020, 13:19 Uhr