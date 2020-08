Kunst : Schwesig: Kultur auch in schwierigen Zeiten bewahren

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat dazu aufgerufen, Kunst und Kultur auch in schwierigen Zeiten zu bewahren und zu ermöglichen. Kunst bringe Menschen dazu, aus ihrem Alltag herauszutreten. «Gerade dadurch eröffnet sie Freiräume für Ideen, Alternativen und Austausch», sagte Schwesig am Samstag bei der Eröffnung der 30. landesweiten Kunstschau auf Schloss Bothmer in Klütz (Landkreis Nordwestmecklenburg).

Avatar_prignitzer von dpa

22. August 2020, 15:00 Uhr