Geschichte : Schwesig: Lichtenhagen darf nicht wieder passieren

Schwesig: Lichtenhagen darf nicht wieder passieren

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat am Dienstag an die rassistischen Krawalle von Rostock-Lichtenhagen vor 25 Jahren erinnert. «Wir wollen alles dafür tun, dass sich Ereignisse wie im August 1992 in Deutschland nie mehr wiederholen», mahnte Schwesig laut vorab verbreitetem Redetext. Am frühen Abend wurde sie bei der zentralen Gedenkveranstaltung in Rostock erwartet.