Parteien : Schwesig mit Spitzenergebnis als SPD-Landeschefin bestätigt

Wenige Wochen vor den Europa- und Kommunalwahlen hat sich die SPD Mecklenburg-Vorpommerns in großer Geschlossenheit hinter ihrer Parteichefin Schwesig versammelt. Sie sieht ihre Partei für die nun beginnenden Wahlkämpfe gewappnet. Doch es gab auch Kontroversen.

von dpa

31. März 2019, 15:50 Uhr

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig bleibt an der Spitze der SPD in Mecklenburg-Vorpommern. Auf dem Landesparteitag in Rostock-Warnemünde wurde die 44-Jährige am Samstag mit 94,8 Prozent der Stimmen als Landesvorsitzende wiedergewählt, dem bislang besten Wert für einen SPD-Landeschef im Nordosten. «Das Ergebnis zeigt, dass die SPD geschlossen zusammensteht und gewappnet ist für die bevorstehenden Aufgaben. Nur so können wir die Themen umsetzen, die für die Menschen im Land wichtig sind», sagte Schwesig.

Einstimmig verabschiedeten die Delegierten in Warnemünde die kommunalpolitischen Leitlinien, die den Rahmen für den nun beginnenden Wahlkampf in Städten und Dörfern vorgeben sollen. Am 26. Mai finden in Mecklenburg-Vorpommern parallel zur Europawahl Kommunalwahlen statt, zu denen die SPD nach Angaben der Landesvorsitzenden mit etwa 2000 Kandidaten antreten wird.

Schwesig hatte vor knapp zwei Jahren ihr Amt als Bundesfamilienministerin in Berlin aufgegeben, um den damals schwerkranken Erwin Sellering als Partei- und Regierungschef in Mecklenburg-Vorpommern abzulösen. In Warnemünde sprachen 127 von 134 anwesenden Delegierten Schwesig nun erneut ihr Vertrauen aus, 5 votierten gegen sie, zwei enthielten sich der Stimme.

Verkehrsminister Christian Pegel und der Landrat von Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg, wurden erwartungsgemäß erneut zu Stellvertretern gewählt. Allerdings setzte sich Sternberg erst in einer Stichwahl knapp gegen den Gewerkschafter Erik von Malottki aus Greifswald durch. Neu im Führungsgremium der SPD ist die Landtagsabgeordnete Nadine Julitz aus Waren/Müritz. Julian Barlen wurde im Amt des Landesgeneralsekretärs bestätigt, ebenso Iris Hoffmann als Schatzmeisterin.

In ihrer Rede hatte Schwesig eine positive Bilanz ihrer Arbeit an der Spitze der Partei und der SPD/CDU-Landesregierung gezogen. Die SPD habe in den zurückliegenden zwei Jahren maßgeblich dafür gesorgt, dass es im Land wirtschaftlich vorangehe, die Beschäftigung wachse und auch der soziale Zusammenhalt gestärkt werde. «Die SPD zeigt mit ihrer Arbeit, dass sie hält, was sie verspricht», sagte die Partei- und Regierungschefin.

Als Erfolge nannte sie erneut die Entlastung junger Familien von Kita-Gebühren, die ab 2020 im Nordosten völlig wegfallen sollen. Zudem seien die Ausgaben für Lehrer und Schulbauten sowie für die Digitalisierung aufgestockt worden. Mit der Einigung auf einen neuen Finanzausgleich mit den Kommunen werde die Investitionskraft von Städten und Gemeinden deutlich gestärkt.

«Das ist ein wichtiges Signal an Kommunalpolitiker aller demokratischen Parteien, dass sie künftig mehr Möglichkeiten zum Gestalten haben. Wir nehmen die finanziellen Probleme ernst und wir werden helfen», betonte Schwesig.

Nach jahrelangem Streit hatten sich Land und Kommunen Anfang März auf höhere Zuweisungen und einen neuen Verteilungsmodus verständigt. Leistungsfähige Kommunen seien die Basis der Demokratie. «Wenn Dörfer und Gemeinden sterben, stirbt auch der Rest», sagt sie und forderte ihre Partei zu einem engagierten Wahlkampf auf.

Zum Abschluss ihres zweitägigen Parteitages verabschiedeten die Delegierten am Sonntag ein Programm zur Stärkung des sozialen Wohnungsbaus. Mehr staatlicher Einfluss soll für gutes und bezahlbares Wohnen sorgen. So wird ein langfristiges Förderprogramm für den Mietwohnungsbau gefordert. Immobilienspekulationen soll mit der Schaffung eines öffentlichen Bodenfonds begegnet werden. Bedarf an Mietwohnungen für Gering- und Normalverdiener gebe es nicht nur in Metropolen wie München oder Hamburg, sondern auch in Rostock und Greifswald sowie in vielen Badeorten an der Ostsee, sagte SPD-Vize und Bauminister Christian Pegel.

Überraschend stimmte der Parteitag nach lebhafter Debatte dafür, dass Verstöße gegen Hartz-IV-Bestimmungen künftig nicht mehr mit Mittelkürzungen sanktioniert werden. Eine abgeschwächte Formulierung, die von der Antragskommission vorgelegt worden war, wurde abgelehnt.

Zudem konstatierte die SPD-Basis erhebliche Defizite in der Bildungspolitik. «Im Kern ist sowohl die Qualität der Schulbildung mehrerer Jahrgänge von Schülern sowie die Gesundheit von Lehrern grundlegend gefährdet», hieß es in einem Antrag. Die «desolate Lage» an den Schulen falle auch auf die SPD zurück, die vier der vergangenen fünf Bildungsminister gestellt habe. Darauf müsse «grundlegend, nachhaltig und unter glaubhafter Einbindung der Zivilgesellschaft reagiert werden», forderten die Antragsteller, die in der Abstimmung einhellige Unterstützung erhielten.

Bildungsministerin Birgit Hesse wertete den Antrag als Rückenstärkung für die Arbeit ihres Ressorts. Regierungs- und Parteichefin Manuela Schwesig hatte bereits am Samstag betont, in den kommenden zwei Jahren das Thema Bildung stärker in den Fokus rücken zu wollen.