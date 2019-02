Regierung : Schwesig: MV freut sich auf niederländisches Königspaar

Der Besuch von König Willem-Alexander und Königin Maxima der Niederlande in Mecklenburg-Vorpommern soll nach den Worten von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) die Verbindungen beider Ländern weiter vertiefen. «Wir freuen uns auf den Besuch und wollen Mecklenburg-Vorpommern von seiner besten Seite präsentieren», sagte Schwesig am Donnerstag nach dem Antrittsbesuch des niederländischen Botschafters Wepke Kingma in der Staatskanzlei. Das Königspaar wird vom 20. bis 22. Mai in Deutschland erwartet und dabei nach Mecklenburg-Vorpommern auch noch Brandenburg besuchen.

von dpa

28. Februar 2019, 17:13 Uhr

Schwesig verwies auf enge Beziehungen zwischen Mecklenburg-Vorpommern und den Niederlanden. Das gelte für die Wirtschaft und auch die Kultur. Zu den bekanntesten niederländischen Investitionen gehörten Ostseestaal Stralsund, die Zuckerfabrik Anklam und das EuroBaltic Fischverarbeitungswerk in Sassnitz. Mit einem Handelsvolumen von 1,06 Milliarden Euro waren die Niederlande im Vorjahr - nur knapp hinter Polen - zweitwichtigster Handelspartner. Laut Schwesig ging Ende Februar im Staatlichen Museum Schwerin gerade die Ausstellung «Hot Printing» mit Werken des niederländischen Künstlers Hendrik Nicolaas Werkman zu Ende.

Mecklenburg-Vorpommern ist eher selten Ziel für offizielle Besuche führender Vertreter europäischer Königshäuser. So war zuletzt das dänische Kronprinzenpaar Frederik und Mary im September 2010 zu Gast und besuchte Stralsund, Schwerin, Rostock und Güstrow. Frederiks Urgroßmutter Alexandrine von Mecklenburg stammte aus Schwerin und war an der Seite ihres Gemahls Christian X. von 1912 bis 1947 Königin von Dänemark. Schwedens Königin Silvia stattete im Oktober 2006 Usedom und Greifswald einen Besuch ab. Der britische Thronfolger Prinz Charles machte bei seinem Deutschland-Besuch im Juni 2002 unter anderem Station auf dem Öko-Landgut in Dalwitz (Landkreis Rostock).