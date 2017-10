Regierung : Schwesig rät Unternehmen zu mehr Engagement im Außenhandel

Die Exportwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern kommt nur langsam wieder in Fahrt. Wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Mittwoch anlässlich des ersten Exportabends der Landesregierung in Neubrandenburg mitteilte, wurden im ersten Halbjahr 2017 Waren im Wert von knapp 3,8 Milliarden Euro ins Ausland geliefert. Da entsprach annähernd dem Vorjahresniveau. Allerdings war das Exportvolumen nach vier Jahren beständigen Wachstums 2016 erstmals wieder rückläufig.