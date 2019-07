Regierung : Schwesig setzt Sommertour fort: Treffen mit Bauern

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) setzt am heutigen Donnerstag ihre Sommertour fort. Am zweiten Tag stehen in der Mecklenburgischen Seenplatte Gespräche mit Landwirten und ein Treffen mit Vertretern der Berufsvereinigung auf dem Programm. Der Landesbauernverband machte zu Wochenbeginn bereits deutlich, dass er nach zwei überaus schlechten Jahren für 2019 wieder mit einer «guten durchschnittlichen Ernte» insbesondere bei Getreide, Raps und Mais rechnet.

von dpa

25. Juli 2019, 01:40 Uhr

Bauernpräsident Detlef Kurreck hatte bei der Vorstellung der ersten Ernteergebnisse aber auch auf die negativen Auswirkungen des Handelsstreits zwischen den USA und China verwiesen. Wegen des von China verhängten Importstopps drängten Produkte wie Soja und Raps aus den USA nun verstärkt auf den europäischen Markt und beeinflussten so die Preise. Zudem trügen die Bauern im Nordosten noch schwer an den Folgen des Dürresommers 2018.