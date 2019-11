Bundesregierung : Schwesig sieht GroKo in Berlin auf Kurs

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat der Bundesregierung zur Halbzeit trotz der noch strittigen Themen ein insgesamt positives Zeugnis ausgestellt. «Die Halbzeitbilanz der Bundesregierung fällt klar positiv aus», sagte sie am Mittwoch. Die schwarz-rote Koalition habe viele ihrer Projekte gut auf den Weg gebracht. «Davon haben auch wir in Mecklenburg-Vorpommern deutlich profitiert», betonte Schwesig am Mittwoch in Schwerin und verwies konkret auf das Gute-Kita-Gesetz. Damit gewähre der Bund den Ländern die seit langem geforderte finanzielle Unterstützung bei der Kinderbetreuung. «Mit den Mitteln aus dem Kita-Gesetz und zusätzlichen Mitteln des Landes schaffen wir jetzt zum 1. Januar 2020 die Elternbeiträge für Kindergarten, Krippe, Hort und Tagespflege komplett ab», sagte Schwesig.

06. November 2019, 13:24 Uhr

Auch in anderen Bereichen habe die Bundesregierung Verbesserungen für die Menschen erzielt. Dazu zähle der Digitalpakt Schule, der für eine bessere Ausstattung der Schulen und mehr digitale Bildung sorge. Die Rentenbeiträge und das Rentenniveau seien stabilisiert worden und auch das Klimaschutzpaket oder die bessere Förderung von Langzeitarbeitslosen seien wichtige Maßnahmen.

Allerdings gibt es auch Erwartungen für die weitere Arbeit», sagte Schwesig und mahnte eine rasche Einigung bei der Grundrente an. «Und ich würde mir wünschen, dass gleichwertige Lebensverhältnisse und die Förderung ländlicher Räume ein noch stärkeres Gewicht erhalten»; erklärte die SPD-Politikerin. Als damalige Vizevorsitzende der Bundes-SPD hatte sie maßgeblich an der Erarbeitung des Koalitionsvertrags mitgewirkt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hatten am Mittwoch in Berlin ebenfalls eine positive Halbzeitbilanz der Koalition gezogen. Von 300 geplanten großen Maßnahmen seien zwei Drittel vollendet oder auf den Weg gebracht worden, sagte Merkel bei der Übergabe des Jahresgutachtens der «Wirtschaftsweisen». «Das zeigt, dass wir arbeitsfähig und arbeitswillig sind.»