Landtag : Schwesig soll Ministerpräsidentin werden: Landtag stimmt ab

Die frühere Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) stellt sich am heutigen Dienstag (11.00 Uhr) im Landtag in Schwerin der Wahl zur Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Die SPD als Seniorpartner in der rot-schwarzen Koalition hatte sie am Sonntag unmittelbar nach der Wahl zur SPD-Landesvorsitzenden für das Amt der Regierungschefin nominiert. Da Regierungspartner CDU bereits Zustimmung ankündigte, gilt Schwesigs Wahl als sicher. Damit wäre sie die erste Frau an der Spitze einer Landesregierung im Nordosten.