Gesundheit : Schwesig: Spielplätze sollen ab Freitag wieder öffnen

Seit Mitte März sind die Spielplätze in Mecklenburg-Vorpommern geschlossen. Die harte Zeit für Kinder und Eltern hat nun ein Ende.

Avatar_prignitzer von dpa

30. April 2020, 19:43 Uhr

Die Spielplätze in Mecklenburg-Vorpommern sollen am Freitag wieder öffnen. Das sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstag nach einer Telefonkonferenz der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Dies gelte unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen. «Da bin ich zuversichtlich, dass die Kinder jetzt am Mai-Wochenende schon wieder auf ihren Spielplätzen auch gerne spielen können.»

Sollte der eine oder andere Spielplatz noch nicht geöffnet sein, bat Schwesig um Verständnis. Die Kommunen müssten die neuen Regelungen nun umsetzen. «Aber die kommunale Familie und wir als Landesregierung waren uns einig, dass wir es den Kindern so schnell wie möglich ermöglichen wollen.» Noch an diesem Donnerstag werde mit Hochdruck an der Verordnung gearbeitet.

Die Spielplätze waren seit Mitte März meist mit rot-weißen Bändern abgesperrt. Zuvor hatten sich bei sonnigem und warmen Wetter trotz Warnungen der Behörden zahlreiche Menschen mit ihren Kindern an den Spielplätzen und in Parks getroffen.

Das Thema Spielplatzöffnung wurde in Deutschland unterschiedlich diskutiert, immer wieder waren die Absperrungen auch kritisiert worden. So hatten Psychologen schon seit längerem auf die Notwendigkeit zur Bewegung von Kindern hingewiesen.