Soziales : Schwesig startet Spendenlauf für Kinderhilfswerk

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat am Samstag in Schwerin einen Spendenlauf für Kinderrechte und gegen Kinderarmut eröffnet - und ist auch gleich selbst an den Start gegangen. Die Erlöse des 21. Unicef-Laufs um den Pfaffenteich kommen dem Kinderhilfswerk zugute. «Immer dort, wo es Kindern nicht gut geht, wo sie Armut, Hunger, Krieg, Gewalt und Ausbeutung ausgesetzt sind, überall dort ist Unicef aktiv und hilft mit medizinischer Versorgung und Kleidung, Wasser und Nahrung und mit dem Bau von Schulen oder Kinderheimen», lobte Schirmherrin Schwesig.