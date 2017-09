Regierung : Schwesig stellt Programm für Russlandreise vor

Schwerin (dpa/mv) - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig strebt wie ihr Amtsvorgänger Erwin Sellering (beide SPD) nach einem wieder besseren Verhältnis zu Russland. Ungeachtet der fortbestehenden Handelssanktionen der EU wird sie in wenigen Tagen mit einer Delegation nach St. Petersburg reisen, um politische Kontakte zu pflegen und für eine Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen zu werben. Am heutigen Dienstag will Schwesig in Schwerin über das Programm der mehrtägigen Reise informieren, die Sellering noch vor seinem krankheitsbedingten Rückzug von der Landesspitze geplant hatte. Gegen alle Kritik an seiner Haltung forderte Sellering immer wieder ein Ende der EU-Sanktionen gegen Russland infolge der Krim-Annexion. Zudem gilt er als Initiator des Rostocker Russlandtags, der 2018 die dritte Auflage erleben soll.