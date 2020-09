Finanzen : Schwesig: Trotz Milliardenlochs Investitionen hoch halten

Ungeachtet der jüngsten Steuerschätzung mit massiven Einnahmeeinbrüchen für das Land hält Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) an Sozialprojekten und Hilfsprogrammen fest. «Als Landesregierung wollen wir das Land weiter durch die Corona-Krise steuern und dafür sorgen, dass wichtige Vorhaben, die wir verabredet haben, finanziert werden», sagte Schwesig am Freitag am Rande ihres Besuches im Hafen Sassnitz-Mukran auf Rügen.

Avatar_prignitzer von dpa

11. September 2020, 17:29 Uhr