Extremismus : Schwesig: Umfassendere Rassismus-Studie als nur bei Polizei

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) plädiert für eine bundesweite Studie zu Rassismus in allen öffentlichen Institutionen statt nur bei der Polizei. «In der Debatte um eine Rassismus-Studie in der Polizei würde ich die Perspektive weiten. Ich bin dafür, dass es eine bundesweite Rassismus-Studie in allen öffentlichen Institutionen gibt», sagte die SPD-Politikerin der Düsseldorfer «Rheinischen Post» (Samstag).

Avatar_prignitzer von dpa

03. Oktober 2020, 10:31 Uhr