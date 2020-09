Regierung : Schwesig unzufrieden mit uneinheitlichen Corona-Reiseregeln

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat sich nach der Bund-Länder-Schalte vom Dienstag unzufrieden mit den weiterhin uneinheitlichen Regeln für Reiserückkehrer gezeigt. Es werde noch etwas dauern, bis bundesweit für alle dieselben strengen Regeln gelten wie in Mecklenburg-Vorpommern schon seit dem Sommer, sagte sie am Abend in Schwerin. «Ich will keinen Hehl daraus machen, dass ich damit nicht zufrieden bin.» Die Bundesregierung müsse noch einige Sachen klären, etwa die Frage der Schnelltests. In Mecklenburg-Vorpommern müssen Reiserückkehrer aus Risikogebieten in Quarantäne, aus der sie sich nach frühestens fünf Tagen «freitesten» lassen können.

Avatar_prignitzer von dpa

29. September 2020, 19:41 Uhr