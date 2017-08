Fußball : Schwesig verlangt Ausschluss gewalttätiger Fußballfans

vergrößern 1 von 2 Foto: Sebastian Kahnert 1 von 2

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat nach den Zuschauer-Krawallen beim DFB-Pokal-Duell in Rostock vom FC Hansa ein konsequenteres Vorgehen gegen Gewalttäter in den eigenen Reihen verlangt. Die Vereinsspitze brauche endlich eine Strategie, um Gewalttäter auszuschließen, sagte die Regierungschefin am Mittwoch NDR 1 Radio MV. Die neuerlichen Gewaltausbrüche zeigten, dass die bisherigen Maßnahmen offenbar nicht ausreichen. Szenen wie am vergangenen Montag, als Leuchtraketen abgefeuert und Sitzschalen in Brand gesteckt wurden, dürften sich nicht wiederholen. Die Verursacher seien keine Fans, sondern schlicht Gewalttäter, die den Verein kaputt machen und damit den vielen friedlichen Fans schaden würden. Auch dem Land entstehe dadurch ein Imageschaden.

von dpa

erstellt am 16.Aug.2017 | 17:37 Uhr