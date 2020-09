Breitensport : Schwesig: Wieder mehr Zuschauer bei Sport-Veranstaltungen

Unmittelbar vor der Kabinettssitzung am Dienstag, bei der die Landesregierung in Schwerin über die Zulassung von mehr Zuschauern zu Sport-Veranstaltungen entscheiden will, hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ihr Vorgehen verteidigt. Mahnungen ihrer Amtskollegen aus Baden-Württemberg und Bayern, Winfried Kretschmann (Grüne) und Markus Söder (CSU), zu einem bundesweit einheitlichen Vorgehen bei der Öffnung der Fußballstadien, wies sie zurück: «Ich kann die Kritik der Kollegen Söder und Kretschmann nicht nachvollziehen. Wenn sie in ihren Ländern niedrige Infektionszahlen hätten und der Osten hohe, hätten die beiden längst wieder die Stadien geöffnet», sagte Schwesig dem «Spiegel».

Avatar_prignitzer von dpa

07. September 2020, 17:39 Uhr