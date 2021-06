Vereine : Schwesig würdigt Wirken der Deutschen Ehrenamts-Stiftung

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat der von Neustrelitz aus tätigen Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt für das erste Jahr ihres Bestehens ein gutes Zeugnis ausgestellt.

Schwerin | Die Stiftung habe sich trotz der Erschwernisse durch die Corona-Pandemie als bundesweite Anlaufstelle für die Engagierten bekanntgemacht. Beratung, Service und Seminare seien gefragt, sagte Schwesig am Montag in Schwerin. „Für das Ehrenamt im Sport und in unserer ganzen Gesellschaft waren die vergangenen Monate eine schlimme Zeit“, erklärte Schwesi...

