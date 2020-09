International : Schwesig zu Pipeline: Wirtschaftliche Interessen der USA

Im Streit um die Ostsee-Erdgasleitung Nord Stream 2 spielen nach Einschätzung von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wirtschaftliche Interessen der USA eine wichtige Rolle. «Die USA wollen gerne, dass wir eher amerikanisches Fracking-Gas importieren als russisches Erdgas», sagte Schwesig am Dienstag in Schwerin. Doch die Entscheidung solle bei Deutschland bleiben, wie es seine Energieversorgung sicherstelle. Diese Frage müsse mit Blick auf den Atomausstieg im Jahr 2022 und den für 2038 geplanten Kohle-Ausstieg beantwortet werden. «Da würde ich mir mehr Ehrlichkeit und Differenziertheit in der ganzen Debatte wünschen», sagte die Regierungschefin.

Avatar_prignitzer von dpa

08. September 2020, 14:12 Uhr