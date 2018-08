Kriminalität : Schwester kopfüber vom Balkon geworfen: Urteil erwartet

von dpa

30. August 2018, 03:14 Uhr

Vor dem Landgericht Schwerin wird am heutigen Donnerstag das Urteil gegen einen 26 Jahre alten Mann erwartet, der seine Schwester im Streit vom Balkon geworfen haben soll. Vorher sollen Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Plädoyers halten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Syrer versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor. Er soll Anfang Februar 2018 in Schwerin seine um ein Jahr jüngere Schwester an den Beinen gepackt und über die Balkonbrüstung gehalten haben. Trotz ihrer verzweifelten Schreie soll er sie kopfüber aus der dritten Etage fallen gelassen haben. Die junge Frau überlebte den Sturz schwer verletzt. Während des Prozesses verweigerte sie bisher allerdings die Aussage zu dem Vorfall.