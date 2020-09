Gesundheit : Sechs Corona-Neuinfektionen in MV registriert

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Mittwoch sechs neue Corona-Infektionen festgestellt worden. Drei davon wurden aus dem Landkreis Rostock gemeldet und jeweils eine aus den Landkreisen Ludwigslust-Parchim, Vorpommern-Greifswald und der Stadt Schwerin, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte. Die Gesamtzahl der seit März nachweislich mit Sars-CoV-2 infizierten Menschen in Mecklenburg-Vorpommern stieg damit auf 1044.

Avatar_prignitzer von dpa

09. September 2020, 17:35 Uhr