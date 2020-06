Unfälle : Sechs Verletzte bei Unfällen auf der Autobahn 20

Bei zwei Unfällen auf der Autobahn 20 nahe Strasburg (Kreis Vorpommern-Greifswald) sind sechs Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Zunächst war ein 57 Jahre alter Autofahrer aus ungeklärter Ursache am Mittwoch mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Auto überschlug sich. Der Fahrer und seine vier Mitfahrer im Alter zwischen 22 und 46 Jahren wurden schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus, es bestand aber keine Lebensgefahr.

18. Juni 2020, 05:20 Uhr

Für die Aufräumarbeiten war die rechte Fahrspur in Richtung Stettin gesperrt. Ein 29 Jahre alter Lastwagenfahrer bemerkte die Unfallstelle spät und zog sein Fahrzeug auf die linke Fahrspur. Dabei übersah er eine 45-Jährige, die dort mit ihrem Wagen fuhr. Sie erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.