Kriminalität : Sechsjährige getötet: Stiefvater flüchtig

Bei der Fahndung nach dem Stiefvater des getöteten Mädchens aus Torgelow (Kreis Vorpommern-Greifswald) hat die Polizei in der Nacht mehrere Wohnungen in Wolgast durchsucht. Der mutmaßliche Mörder des sechsjährigen Kindes konnte bisher aber noch nicht entdeckt werden, wie ein Polizeisprecher am Freitag in Neubrandenburg sagte. Die Durchsuchungen liefen aber noch. Nach dem 27-Jährigen wird seit Montag gesucht, inzwischen per Haftbefehl.

von dpa

18. Januar 2019, 06:57 Uhr

Dem Lebensgefährten der Mutter des Opfers wird Mord durch Unterlassen vorgeworfen. Laut Staatsanwaltschaft soll er die Sechsjährige derart misshandelt haben, dass sie am 12. Januar in der Wohnung der Familie an den schweren Verletzungen starb. Der 27-Jährige habe keine Hilfe geholt und zudem vorgegeben, das Kind sei eine Treppe hinuntergestürzt. Bei der Festnahme in Pasewalk am 14. Januar konnte er fliehen.

Inzwischen wurde bekannt, dass er auch den Bruder des getöteten Mädchens misshandelt haben soll, der zum leiblichen Vater gebracht wurde. Gegen die Mutter der Kinder wird wegen des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung ermittelt.