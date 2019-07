Brauchtum : Seefahrer-Romantik beim Fischerfest Gaffelrigg in Greifswald

Greifswald (dpa/mv) – Das Fischerfest Gaffelrigg bringt an diesem Wochenende Seefahrer-Romantik nach Greifswald. Seit Freitag können Besucher im Museumshafen das Segelschulschiff «Greif» besichtigen und zu Schnuppertörns in See stechen. Auch andere historische Schiffe und Segler laden täglich zu Ausfahrten ein, wie die Veranstalter mitteilten.

von dpa

19. Juli 2019, 11:22 Uhr

Höhepunkt des Festes, das jährlich rund 50 000 Besucher anzieht, ist die traditionelle «Gaffelrigg», eine Schiffsparade mit Museumsschiffen und modernen Yachten, am Samstag. Über den Fluß Ryck fahren dann rund 40 historische Kutter und verschiedene Segelschiffe, darunter Zeesboote mit ihren braunen Segeln und Tjalken für den Gütertransport, auf den Greifswalder Bodden.

Außerdem stehen Sportwettkämpfe auf dem Programm. Mannschaften aus ganz Deutschland messen sich bei einer Kutter-Regatta, es gibt aber auch Vergleiche wie das Hangeln über den Ryck, das Boddenschwimmen, Drachenbootrennen und ein Beachvolleyballturnier. Zudem erwarten Musik und Konzerte, unter anderem mit der Ostrockband Karat, sowie Schaugeschäfte und Kulinarisches die Besucher. Zum Abschluss am Sonntag kündigen die Veranstalter ein Höhenfeuerwerk und die Multimedia-Show «Ryck in Flammen» am.