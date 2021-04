Schifffahrt : Seenotrettungsschiff „Sea-Eye 4“ verlässt Rostock

Das Seenotrettungsschiff „Sea-Eye 4“ verlässt am Samstag (11.00 Uhr) den Fischereihafen Rostock in Richtung Mittelmeer.

Rostock | Das Seenotrettungsschiff „Sea-Eye 4“ verlässt am Samstag (11.00 Uhr) den Fischereihafen Rostock in Richtung Mittelmeer. Das 1972 gebaute, ehemalige Offshore-Versorgungsschiff war in den vergangenen Monaten in Rostock umgerüstet worden. Es bietet dem Betreiber zufolge viel Platz für die Erstversorgung geretteter Menschen. Zudem verfüge das Schiff über ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.