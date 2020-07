Tourismus : Seenplatte hat nach Corona-Sperre viele Gäste und noch Platz

Die Tourismusbranche an der Mecklenburgischen Seenplatte hat wegen der Corona-Krise deutlich mehr Anfragen, aber trotzdem noch Übernachtungsmöglichkeiten. Das hat eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei Touristinformationen, der Warener Hotelgemeinschaft und dem regionalen Tourismusverband ergeben. «Die Buchungslage ist sehr gut, aber das ist in der Hochsaison auch sonst so», erklärte Michael Wufka von der Touristinformation in Plau (Ludwigslust-Parchim).

Avatar_prignitzer von dpa

16. Juli 2020, 08:57 Uhr