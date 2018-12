Kommunen : Seenplatte wirtschaftsschwächster Landkreis Deutschlands

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ist bei einem Wirtschaftsstärke-Ranking des Magazins «Focus Money» auf dem letzten Platz gelandet. Sieger wurde der im Umland von München gelegene Landkreis Ebersberg. Auf den Plätzen zwei und drei lagen der bayerische Kreis Pfaffenhofen an der Ilm und der Vorjahressieger Böblingen (Baden-Württemberg), wie «Focus Money» am Mittwoch in München mitteilte. Verglichen wurden 375 Landkreise und kreisfreie Städte in Deutschland.

von dpa

19. Dezember 2018, 14:58 Uhr

Die Wirtschaftskraft wurde dabei anhand von sieben Faktoren gemessen: BIP-Wachstum, Arbeitslosenquote, Bevölkerungswachstum, Erwerbstätigen-Entwicklung, Investitionen im verarbeitenden Gewerbe je Beschäftigtem, Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigem und verfügbares Einkommen je Einwohner. Basis waren Daten der Statistischen Landesämter sowie der Bundesagentur für Arbeit für die Jahre 2012 bis 2017, erläuterten die Autoren der Studie.

Auffällig im Ranking seien ein ausgeprägtes Süd-Nord- und West-Ost-Gefälle, hieß es. So fänden sich nur zwei Ost-Kreise in den Top-50: Teltow-Fläming (Platz 32) und Oberhavel (Platz 48) in Brandenburg. Unter den 50 Kreisen und Städten am Ende der Skala lägen dagegen 31 in den neuen Bundesländern. Unmittelbar vor dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte als Schlusslicht liegen der Saale-Holzland-Kreis (Thüringen) und der Altmarkkreis Salzwedel (Sachsen-Anhalt).

Die Stadt Rostock landete beim Ranking auf Platz 257, Schwerin auf Platz 282. Als wirtschaftsstärkster Landkreis im Land gilt Ludwigslust-Parchim (Platz 295), gefolgt von den Landkreisen Rostock (Platz 351), Vorpommern-Rügen (360) und Mecklenburgische Seenplatte (375). Der Landkreis Vorpommern-Greifswald gehört zu den 26 Regionen, zu denen nicht genügend Informationen vorlagen.