Unfälle : Segeljacht kentert vor Kühlungsborn: Eine Person vermisst

Avatar_prignitzer von dpa

01. September 2019, 17:42 Uhr

Nach dem Kentern einer Segeljacht vor Kühlungsborn am Sonntag ist ein Mensch vermisst. Ein weiterer wurde aus dem Meer gerettet und mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Segeljacht war aus bisher ungeklärten Gründen gekentert. Nach der vermissten Person wurde unter anderem mit einem Hubschrauber der Bundesmarine gesucht. Die Rettungsaktion dauerte am frühen Abend an.