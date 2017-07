Notfälle : Segler aus Sachsen tot gefunden: Polizei vermutet Unfall

Der Segler, der am Donnerstag tot in der Ostsee vor Zingst (Landkreis Vorpommern-Rügen) gefunden wurde, war allein mit seinem Boot unterwegs. «Wir vermuten, dass es sich um einen tragischen Unfall handelt», sagte eine Polizeisprecherin am Freitag in Stralsund. Das rund zehn Meter lange Segelboot war acht Kilometer vom Fundort der Leiche entfernt treibend gefunden worden. Es habe sich um eine Überführungsfahrt von Rostock nach Rügen gehandelt, sagte die Sprecherin. Der Mann sei am Mittwoch im Hafen Hohe Düne in Rostock gestartet.