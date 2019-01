Kriminalität : SEK schießt Mann nach Macheten-Attacke in Wolgast nieder

Ein psychisch kranker Mann, der Beamte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei in einer Wohnung in Wolgast mit einer Machete angriff, ist durch einen Schuss in den Oberkörper gestoppt worden. Der 31-Jährige sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein SEK Beamter habe bei dem Angriff mit der Machete Verletzungen am Arm erlitten. Nach ambulanter Behandlung habe der Polizist das Krankenhaus wieder verlassen können, er sei jedoch dienstunfähig.

von dpa

19. Januar 2019, 15:57 Uhr

Der psychisch Kranke hatte nach Angaben der Polizei samstagfrüh gegen vier Uhr in der elterlichen Wohnung die Einrichtung beschädigt und die Eltern bedroht. Da er eine Gefahr für sich und andere darstellte, sollte der Mann zur Behandlung ins Krankenhaus eingewiesen werden.

Der Mann habe die eintreffenden Rettungskräfte und Polizisten mit einer Machete und einem Messer bedroht. Hierauf seien SEK-Beamte angefordert worden. Gespräche mit dem 31-Jährigen, aufzugeben, blieben ohne Erfolg. Als SEK-Kräfte die Wohnung betraten, attackierte sie der Mann mit der Machete und dem Messer. Der Angreifer sei mit einem Schuss niedergestreckt worden.