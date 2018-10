Soziales : «Selbsthilfe MV» feiert 25-jähriges Jubiläum

von dpa

29. Oktober 2018, 14:43 Uhr

Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hat den 25. Geburtstag der Interessenvertretung für Menschen mit Behinderung und chronisch Kranken, «Selbsthilfe MV», als stolzes Jubiläum gewürdigt. Das hauptsächlich ehrenamtlich getragene Engagement sei beeindruckend und für den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft von enormer Bedeutung, sagte Drese am Montag in Rostock. Landesweit seien etwa 15 000 Menschen in dem Verband organisiert, die für Selbstbestimmung und Teilhabe sowie das Recht auf Selbstvertretung und Gleichstellung einträten, sagte Drese.