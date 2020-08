Kriminalität : Senioren büßen 39 000 Euro an Trickbetrüger ein

Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns sind erneut zwei Senioren Opfer von Trickbetrügern geworden. Wie die Polizei in Neubrandenburg am Montag mitteilte, verloren zwei Männer aus Röbel (Mecklenburgische Seenplatte) und Eggesin in Vorpommern insgesamt rund 39 000 Euro.

Avatar_prignitzer von dpa

10. August 2020, 13:32 Uhr