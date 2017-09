Literatur : Shida Bazyar erhält Johnson-Förderpreis für Teheran-Roman

Neubrandenburg (dpa/mv) - Die Schriftstellerin Shida Bazyar erhält den Uwe-Johnson-Förderpreis 2017 für ihren Roman «Nachts ist es leise in Teheran». Der Förderpreis ist mit 5000 Euro dotiert, teilte die Mecklenburgische Literaturgesellschaft am Freitag mit. Die junge Autorin verarbeitet in dem bei Kiepenheuer & Witsch erschienen Buch Schicksale von Familienmitgliedern. So flohen ihre Eltern 1987 vor der Islamischen Revolution aus dem Iran. Sie selbst wurde 1988 in Rheinland-Pfalz geboren.