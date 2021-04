Gesundheit : Shoppen in Rostock zunächst weiterhin ohne Terminvergabe

Shoppen soll in der Hansestadt Rostock zunächst weiterhin ohne vorherige Terminvergabe möglich sein.

Rostock | Zum 10. April sollen in der Stadt mehrere zusätzliche Corona-Testzentren errichtet werden, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Dann ist laut Landesverordnung auch ein negativer Corona-Test notwendig, um in der bevölkerungsreichsten Stadt Mecklenburg-Vorpommerns Shoppen oder zum Friseur gehen zu können. In den anderen Regionen des Bundeslandes ist d...

