Gesundheit : Sieben Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Samstag sieben neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Das waren deutlich weniger als am Tag zuvor, als mit 21 Neuinfektionen der höchste tägliche Zuwachs seit Anfang April verzeichnet worden war. Damit stieg die Zahl der bisher landesweit nachgewiesenen Fälle auf 937, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte.

Avatar_prignitzer von dpa

08. August 2020, 18:05 Uhr